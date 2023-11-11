السعودية | ولي عهد دولة الكويت يصل الرياض وفي مقدمة مستقبليه نائب أمير المنطقة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

وصل إلى الرياض اليوم، صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، والوفد المرافق له، للمشاركة في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

وكان في استقباله في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، يرافقه صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، وسفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد الصباح، ونائب مدير شرطة المنطقة اللواء منصور بن ناصر العتيبي، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.