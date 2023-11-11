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صورة تذكارية لـ ولي العهد ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية

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الرياض - علي القحطاني - التقطت صورة تذكارية لولي العهد الأمير -حفظه الله- ورؤساء وفود الدول المشاركة في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بالرياض.

ويتم عقد القمة العربية الإسلامية عوضا عن “القمة العربية غير العادية” و”القمة الإسلامية الاستثنائية” اللتان كانتا من المُقرر أن تُعقدا في التاريخ نفسه.

ويأتي ذلك استشعارًا من قادة جميع الدول لأهمية توحيد الجهود والخروج بموقف جماعي موّحد يُعبّر عن الإرادة العربية الإسلامية المُشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطورات خطيرة وغير مسبوقة تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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