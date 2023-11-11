شكرا لمتابعة خبر عن بريطانية توثق نظرتها الأولى للكعبة المشرفة بعد اعتناقها الإسلام .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وثقت سيدة بريطانية نظرتها الأولى للكعبة المشرفة، بعد اعتناقها الإسلام في عمر الـ 66، وظهرت في حالة من التأثر الشديد.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على نطاق واسع بكاء السيدة فور رؤيتها للكعبة، ونظرات الحب والإعجاب التي كانت في عينيها.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المقطع، داعين لها الله أن يثبتها على الإسلام، ويرزق كل مشتاق لرؤية بيت الله الحرام.