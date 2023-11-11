شكرا لمتابعة خبر عن وفاء طلاب معهد المعلمين بصامطة لمعلمهم الأردني بعد سنوات من تخرجهم.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - ضرب طلاب معهد المعلمين بصامطة أروع أمثلة الوفاء لمعلمهم الأردني الأستاذ عوني زلوم، بعد سنوات من تخرجهم.

وأقدم طلاب المعهد من دفعة 1407 هـ 1408 ه‍ـ على دعوة معلم اللغة العربية الأردني عوني زلوم لزيارة منطقة جازان وتكريمه بعد ما يقرب من 37 عامًا.

ولبى المعلم الأردني دعوة طلابه القدامى لتكريمه وحضر إلى جازان بالرغم من المرض وكبر السن وبعد المسافة.