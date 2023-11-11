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كلمة ولي العهد خلال القمة العربية الإسلامية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - ألقى ولي العهد الأمير ، كلمة هامة خلال افتتاح القمة العربية الإسلامية الاستثنائية في الرياض اليوم السبت.

وقال ولي العهد، خلال كلمته: “يسرني نيابة عن خادم الحرمين الشريفين أن أرحب بكم وأنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة”، مضيفًا: “يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة ونجدد رفضنا لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها الأشقاء الفلسطينيين وراح ضحيتها آلاف المدنيين من الأطفال والنساء والشيوخ”.

وتابع: “لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث في غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق لوقف الحرب ونجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية ونؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن المحتجزين وحفظ الأرواح”.

وأضاف: “إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد على الانتهاكات الإسرائيلية لتبرهن على ازدواجية المعايير “.

وأكد ولي العهد أن: “الأمر يتطلب منا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة”.

واستطرد: “المملكة تؤكد رفضها القاطع لاستمرار العدوان والتهجير القسري لسكان غزة ونحمّل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتبكة بحق الشعب الفلسطيني”.

واختتم: “إننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية”.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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