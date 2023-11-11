المملكة وإريتريا تبحثان التعاون في "الزراعة والثروة السمكية والحيوانية"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 2:00 مساءً

التقى الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ، في الرياض اليوم, وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبد المحسن الفضلي. وشهد اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات الزراعة، والثروة السمكية والحيوانية، إلى جانب الاتفاق على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز الشراكة في تلك المجالات. يذكر أن الرئيس الإرتيري يزور المملكة هذه الأيام على رأس وفدٍ عالٍ من بلاده؛ للمشاركة في أعمال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالرياض.

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