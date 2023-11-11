انت الان تتابع واصفًا العدوان الإسرائيلي على غزة.. أردوغان: نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 2:07 مساءً

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل وحشي المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومخيمات اللجوء، إضافة إلى قتل المدنيين في غزة والتهجير القسري؛ مشيرًا إلى أن مَن يسكت على الظلم شريك فيه وعلى قدر المساواة. وأوضح في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم، أنه يجب أن تضطلع الولايات المتحدة ودول الغرب بدورها في حماية حقوق الإنسان، وعدم التغافل عن ممارسات إسرائيل الذي اتضح ذلك جليًّا خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة"؛ مضيفًا أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة، وقد رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام. وقال أردوغان: نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، مشددًا على ضرورة أن ينظر مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل في غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية، ويجب بذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية دون توقف وإيصال الوقود إلى المستشفيات.

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