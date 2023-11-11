فيديو "المرأة والخيول" الخطر.. شاهد ما فعله حصان مندفع بمشهورة مواقع التواصل في تركيا

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 2:10 مساءً

تعرّضت إحدى مشهورات مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا، لحادث مروع، أثناء التقاط فيديو وهي تسير على طريق بري معترضة طريق خيول جامحة وهي تجري. وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ ففي حادث وصف بـ"الغبي والخطير"، نشر حساب "Influencers in The Wild" على "إنستجرام"، مقطع فيديو يوم الخميس يُظهر عارضة أزياء مجهولة الهوية، تسير وسط تدافع للخيول في منطقة كابادوكيا وسط تركيا. وكانت المرأة، حافية القدمين وترتدي فستانًا أحمر أنيقًا، تسير بثقة بين الخيول أثناء مرورها بها، قبل أن تتعرض للحادث المؤسف. وفي الفيديو الذي تم نشره بالحركة البطيئة؛ فقد تفادى العديد من الخيول المرأة؛ لكن في لحظة ما ضرب حصان المرأة بقوة فطرحها أرضًا. ولم تشر الصحيفة إلى ما حدث للمرأة من إصابات؛ لكن المثير هو التعليقات القاسية التي وصفت ما فعلته هذه المرأة "بالغبي والخطير"، يقول أحد المعلقين: "يحدث هذا عندما تتخيل أنك شخصية هامة وكبيرة لدرجة أنك يمكن أن تمشي وسط الخيول المندفعة وتكون بخير"، وكتب معلق آخر: "هذه المرأة تشاهد الكثير من الأفلام"؛ في إشارة إلى تقليد لقطات خطرة في الأفلام، وقال معلق ثالث: "يا إلهي، انظروا إلى وجهها عندما صدمها الحصان".

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