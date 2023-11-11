انت الان تتابع "تقني تيماء" يفتح باب القبول المباشر في عدد من التخصصات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 2:18 مساءً

أعلن المعهد الصناعي الثانوي وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء، اليوم السبت، فتح باب القبول المباشر، في عدد من التخصصات، ابتداءً من غد الأحد، بمقر الكلية. وتشمل تلك التخصصات: تقنية الدعم الفني للحاسب الآلي، وتقنية المحركات والمركبات، وتقنية شبكات الحاسب الآلي لدرجة دبلوم الكليات التقنية، ودرجة دبلوم المعهد الصناعي الثانوي في تخصص "اللحام والكهرباء الإنشائية"، للفصل التدريبي الثاني لعام 1445هـ. وقال مدير المعهد الصناعي الثانوي ومشرف فرع الكلية بتيماء جابر بن محمد حمدي: إن القبول المباشر مستمر لمدة خمسة أيام. ودعا الراغبين في التقدم، إلى ضرورة الاطلاع على شروط القبول والتسجيل، وكذلك المزايا التي يحصل عليها المتدرب عبر البوابة الإلكترونية للقبول "قبولي"، مع ضرورة إنشاء حساب على البوابة، من خلال الرابط التالي: https://adm.tvtc.gov.sa/registration قبل طلب الالتحاق المباشر.

كانت هذه تفاصيل خبر "تقني تيماء" يفتح باب القبول المباشر في عدد من التخصصات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.