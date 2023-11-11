انت الان تتابع "الغذاء والدواء" تقدّم جلسات استشارية لدعم رواد الأعمال في "منتجات التجميل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 2:23 مساءً

قدّمت الهيئة العامة للغذاء والدواء جلسات استشارية لدعم رواد الأعمال ومسؤولي المنشآت المستجدة والمهتمين بالاستثمار المحلي في مجال منتجات التجميل؛ وذلك ضمن ورشة عمل تدريبية نظّمتها مؤخرًا في مركز التدريب والمؤتمرات بالمبنى الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض. وهدفت الورشة إلى تعزيز معرفة رواد الأعمال والمهتمين بالإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري وتطويره، وعرض مستجدات الاستثمار بالمنتجات التجميلية في السوق السعودي، واستعراض نطاق عمل "الهيئة" ودورها الرقابي لضمان سلامة وجودة منتجات التجميل، وسد الثغرات التي قد يواجهها المستثمرون الجدد في هذا المجال، وتعزيز ثقتهم لدخول سوق العمل من خلال تأهيليهم وتمكينهم، ومناقشة التحديات وتقديم حلول لها. واشتملت على إجراء نشاطات تدريبية لمواضيع الورشة، إضافة إلى استعراض أنظمة وإجراءات "الغذاء والدواء" المعمول بها داخل المملكة فيما يخص مجال منتجات التجميل، واللائحة التنفيذية لنظام التجميل، واللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعتمدة في مجال تصنيعها وتسويقها؛ إذ يبلغ عددها 154 مواصفة قياسية، ولائحتين فنيتين. وتناول مختصو وخبراء "الهيئة" محاور رئيسية عدة شملت المواصفات القياسية لمنتجات التجميل، وسلامة منتجات التجميل، وترخيص وتفتيش المنشآت (مصانع، مستودعات)، وإدراج وفسح المنتجات، وترخيص الدعاية والإعلان لها. كما جرى توزيع حقيبة تدريبية لـ33 مستفيدًا من الورشة تشتمل على كافة تفاصيل التشريعات الخاصة بمجال منتجات التجميل، ومن المنتظر أن يتم تنظيم ورش مماثلة في عدد من مدن ومناطق المملكة خلال الفترة المقبلة.

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