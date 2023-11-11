تراند اليوم : فضيحة جنسية تطال مسؤولين وضباطًا بأمريكا.. الـFBI يداهم "شبكة بيوت دعارة راقية" ومسؤول يوضح نوعية عملائها

صحيفة الخليج 365: شن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، حملة مداهمات على شبكة بيوت دعارة راقية، في ماساتشوستس وفيرجينيا بأمريكا.

وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي في ماساتشوستس: "عملاء شبكات الدعارة، أطباء ومحامون ومحاسبون ومسؤولون منتخبون تنفيذيون بارزون في شركات تكنولوجيا وشركات أدوية".

وتابع أن شبكة الدعارة ضمت عملائها"ضباط عسكريون ومتعاقدون مع الحكومة وبروفيسورات وعلماء"، مضيفاً: "اختر مهنة، ولا بد أنهم موجودون في هذه القضية"، بحسب CNN.

الجدير بالذكر أن الخدمة في شبكة الدعارة، كانت تكلف ما بين 250 دولارًا إلى 600 دولار في الساعة، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية.