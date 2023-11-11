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تراند اليوم : شاهد.. أخصائي "نفسي": يارجال اصحوا النساء يبونكم خدم وصار أهم شيء عندهن يطلعن برا

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صحيفة الخليج 365: قال الأخصائي النفسي عبدالعزيز الدواس: "في الزمن هذا النساء يبونكم خدم يالرجال"

وتابع خلال مقطع فيديو متداول: "تغير الفهم عند النساء، الأصل أن المرأة تبقى في منزلها تخدم زوجها وأبنائها، والرسول عليه الصلاة والسلام قال لعلي بن أبي طالب أنت تعمل وفاطمة تطبخ وتزين لك".

وأردف: "الآن النساء صار عندهن أهم شيء يطلعن برا، ولا تهتم المرأة بالزوج حتى العطور والميك أب".

وواصل: " الآن سائق يقول لسيدته راعية المنزل أبغى نوع العطر عشان يعطيه لزوجته من كثر ما شم العطر ، أخشى بعدين يجي الزميل في العمل يقول بالله يا فلانة أبغى أجيب العطر هذا عشان زوجتي".

وأضاف: "يارجال اصحوا ويا نساء ارجعن إلى كتاب الله وسنة رسوله، نحن نقول أشياء من الشريعة الإسلامية ما جبناها من رؤوسنا، الآن يبغون المرأة تتغير لأن الجنة غالية مو يدخلها أي امرأة ، تدخلها المرأة اللي تطيع زوجها وتهتم به".
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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