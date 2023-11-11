شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة وإريتريا تبحثان التعاون في مجالات الزراعة والثروة السمكية والحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى فخامة الرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا ، في الرياض اليوم، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل التعاون في مجالات الزراعة، والثروة السمكية والحيوانية، إلى جانب الاتفاق على التنسيق بين المسؤولين في البلدين؛ لتعزيز الشراكة في تلك المجالات.

يذكر أن الرئيس الإرتيري يزور المملكة هذه الأيام على رأس وفدٍ عالٍ من بلاده، للمشاركة في أعمال القمة السعودية الأفريقية المنعقدة بالرياض.