شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء مصر وتركيا وإيران يؤكدون على ضرورة وقف إطلاق النار الفوري بغزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد رئيس جمهورية مصر العربية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، تأتي والوقت يمر ثقيلاً على أهالي غزة من المدنيين الأبرياء الذين يتعرضون للقتل والحصار، ويعانون من ممارسات لا إنسانية تعود بنا إلى العصور الوسطى، وتستوجب وقفة جادة من المجتمع الدولى، إذا أراد الحفاظ على الحد الأدنى, من مصداقيته السياسية والأخلاقية.

وقال في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، المقامة في الرياض اليوم:" وكما يمر الوقت ثقيلاً على فلسطين وأهلها، يمر علينا، وعلى جميع الشعوب ذات الضمائر الحرة، مؤلماً وحزيناً يكشف سوء المعايير المزدوجة، واختلال المنطق السليم, وتهافت الادعاءات الإنسانية, التي مع الأسف تسقط سقوطاً مدوياً, في هذا الامتحان الكاشف".

وأكد الرئيس السيسي إدانة مصر منذ البداية استهداف وقتل وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنسان، مشددًا على أن المجتمع الدولى، لا سيما مجلس الأمن، يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار في القطاع بلا قيد أو شرط، إضافة إلى وقف جميع الممارسات, التي تستهدف التهجير القسري للفلسطينيين إلى أي مكان داخل أو خارج أرضهم.

كما شدد على ضرورة ضمان النفاذ الآمن والسريع، والمستدام، للمساعدات الإنسانية, والتوصل إلى صيغة لتسوية الصراع، بناء على حل الدولتين, وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة, على حدود الرابع من يونيو 1967.. وعاصمتها "القدس الشرقية".

بربرية غير مسبوقة

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بشكل وحشي المستشفيات ودور العبادة والمدارس ومخيمات اللجوء ، إضافةً إلى قتل المدنيين في غزة والتهجير القسري، مشيرًا إلى أن من يسكت على الظلم شريك فيه وعلى قدر المساواة.

وأوضح في كلمته خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم , أن تضطلع الولايات المتحدة ودول الغرب بدورهم في حماية حقوق الإنسان , وعدم التغافل من ممارسات إسرائيل الذي اتضح ذلك جليًا خلال التصويت الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف أن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في غزة وقد رأينا أمهات يحضن أطفالهن وقد فارقن الحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلاتهم بين الركام والحطام.

وقال أردوغان" نواجه بربرية غير مسبوقة في التاريخ، مشددًا على ضرورة أن ينظر مجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية في جرائم إسرائيل في غزة التي حرمت من المساعدات الإنسانية , ويجب بذل الجهود لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، مع ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية دون توقف وإيصال الوقود إلى المستشفيات.

هجوم وحشي على غزة

كما أكد الرئيس إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القيم الإنسانية، وشنت هجوماً وحشياً على غزة ، مبيناً أن أغلب ضحايا الاحتلال هم من الأطفال والنساء والطواقم الطبية والإغاثية.

وشدد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم, على أهمية وقف إطلاق النار, وفتح معبر رفح دون قيود أو شروط, داعياً إلى اتخاذ قرار تاريخي وحاسم بشأن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.