انت الان تتابع "ميقاتي": ما يشهده قطاع غزة حرب تدمير ممنهجة تسقط أمامها كل مفردات الإدانة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أوضح رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، في كلمته التي ألقاها خلال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم، أن ما يشهده قطاع غزة يعد حرب تدمير ممنهجة، تسقط أمامها كل مفردات الإدانة، مبينًا أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي حربًا بشعة لا يردعها قانون دولي ولا ضمير إنساني.

ودعا ميقاتي إلى التضامن والعمل المشترك من أجل إنقاذ فلسطين وغزة، من الوضع الكارثي، والعمل الجاد على الانتقال إلى مربع القرار، بأن تكون السيادة الفلسطينية قضية عربية أولًا وأخيرًا لا حياد عنها، والوقوف ضد مشروع التوسع الإسرائيلي وعمليات التهجير، وكذلك العمل معًا لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار وفتح المعابر وإدخال المساعدات لإخواننا في غزة، وإطلاق مسار سياسي جدي يدفع باتجاه حل عادل وشامل ودائم، والتوصل إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، حيث يبقى حل الدولتين بمثابة أفضل المسارات للمضي قدمًا والسعي إلى بناء مستقبل أفضل للجميع على أساس مبادرة السلام العربية التي أطلقت في قمة بيروت عام 2002.