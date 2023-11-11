استمرار فرص الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة

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11 نوفمبر 2023, 4:20 مساءً
نبه المركز الوطني للأرصاد من استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية المتوسطة إلى الغزيرة على معظم مناطق المملكة ابتداء من الاثنين وحتى الخميس المقبل، مصحوبة برياح هابطة نشطة السرعة تصل سرعتها إلى 60 كم/ساعة مثيرة للأتربة والغبار مع جريان السيول وتساقط البرد وارتفاع الأمواج على السواحل.
وتشهد مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة) هطول أمطار متوسطة يوم الاثنين، ومتوسطة إلى غزيرة خلال يومي الثلاثاء والأربعاء على مناطق: (الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم)؛ فيما تتأثر المنطقة الشرقية من الثلاثاء إلى الخميس المقبل بأمطار متوسطة إلى غزيرة، ومنطقة الرياض خلال يومي الأربعاء والخميس.
وتشتد غزارة الأمطار يومي الثلاثاء والأربعاء على: (جدة، وبحرة، ورابغ، وخليص، والليث والقنفذة)، ويوم الثلاثاء على: (ينبع، والعيص، وبدر، ووادي الفرع، وأملج والوجه)، والأربعاء على: (العاصمة المقدسة، والطائف، والجموم، والكامل، وأضم، والعرضيات، وميسان).
ويعمل المركز على تحديث تقارير الأحوال الجوية عند وجود أي مستجدات أو تغير في التوقعات، والتنسيق المتواصل مع جميع القطاعات المعنية؛ للتعامل ميدانيًّا مع الحالات المطرية؛ مهيبًا بالجميع متابعة معلومات الطقس عبر خدماته الاتصالية وقنواته الإعلامية واتباع تعليمات الجهات المعنية.
ويمكن للراغبين الاطلاع على تفاصيل الحالة المطرية القادمة عبر الرابط التالي: https://url.ncm.gov.sa/November3
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