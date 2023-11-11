انت الان تتابع مركز الأزمات والكوارث بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - دعا مركز إدارة الأزمات والكوارث بـإمارة منطقة مكة ‏الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر ‏وتجنب مجاري السيول ومناطق تجمعات المياه، نظرًا لتعرض جميع محافظات المنطقة لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح هابطة شديدة السرعة تصل إلى 60 كلم/ ساعة، وجريان للسيول، وذلك اعتباراً من يوم الاثنين المقبل إلى الخميس، وتشتد غزارتها يومي الثلاثاء والأربعاء.

كانت هذه تفاصيل خبر مركز الأزمات والكوارث بمكة يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب مجاري السيول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.