الرئيسان المصري والإيراني يُعبِّران عن أهمية عدم اتساع الصراع في المنطقة والحفاظ على الأمن والاستقرار

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 5:14 مساءً

التقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في الرياض اليوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وذلك على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية حول غزة. وجرى خلال اللقاء تبادُل وجهات النظر حول الأوضاع في قطاع غزة، ومسارات العمل من أجل تخفيف وطأة المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع. كما تم التطرق بين الرئيسين إلى أهمية عدم اتساع دائرة الصراع في المنطقة، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي.

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