انت الان تتابع بالفيديو.. هكذا يستقبل الطفلان "لارا" و"نايف" زوار ضيوف "واحة الإعلام 4" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 11 نوفمبر 2023, 5:18 مساءً

"استهلت وأمطرت، يا الله إنك تحييّهم ضيوفنا".. عبارات ترحيبية بصوت الطفلين "لارا" و"نايف"، هي أول ما تسمعه أذن وتقع عليه عين الزائر لمقر "واحة الإعلام 4"، المصاحبة لأحداث استضافة المملكة للقمم: القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وعبرت الطفلة لارا، التي تدرس بالصف الثالث ابتدائي، و"نايف"، الذي يدرس بالصف الثاني متوسط، لـ"الخليج 365" عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في الاستقبال والترحيب بالإعلاميين العرب والدوليين وزوار الواحة بالعبارات والأسلوب الذي يجسد كرم الضيافة وحسن وحفاوة الاستقبال. وتأتي "واحة الإعلام" في نسختها الرابعة التي تقيمها وزارة الإعلام بالدرعية بالعاصمة الرياض، بالتزامن مع استضافة المملكة للقمم؛ القمة السعودية الأفريقية، والقمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية. وتعد "واحة الإعلام" إحدى المبادرات الجديدة التي أطلقتها وزارة الإعلام، بهدف تطوير التغطية الإعلامية، من خلال توظيف التقنية الحديثة في دعم تحقيق مزيد من الإبداع والابتكار والتميز، في مواكبة المناسبات الكبرى والأحداث الوطنية التي تشهدها المملكة. وتقام "واحة الإعلام" على مساحة (18) ألف متر مربع، وتضم أكثر من 30 مشروعًا من المشروعات الوطنية التحولية الكبرى، وتستعرض الواحة نماذج تفاعلية من مشروعات المملكة الكبرى، من خلال تقنيات متطورة تتيح للزائر الاطلاع على تلك المبادرات بشكل غير تقليدي، وتسمح له بالتواصل مباشرة مع المختصين للإجابة على أسئلته واستفساراته بشأنها، والتي بدورها تسهم في تعرف المهتمين على المشروعات بشكلٍ دقيق.

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