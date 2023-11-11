تراند اليوم : بالفيديو.. وزير "الخارجية" يكشف عن تكليف المملكة للتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على ‎غزة

صحيفة الخليج 365: كشف وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن تكليف المملكة للتباحث مع المجتمع الدولي لوقف الحرب على غزة.

وقال خلال كلمته في ختام القمة العربية الإسلامية بالرياض: " من حق إخواننا في غزة وفي فلسطين عموما يتوقعون منا ومن القادة العرب الكثير".

وأضاف: "أعتقد أن القادة العرب والمسلمين اليوم قد وقفوا عند هذه التوقعات وعملوا على تلبيتها من خلال اعتماد آليات وقرارات فاعلة على رأسها العمل على كسر الحصار عن غزة وإيصال المساعدات اللازمة إلى أهل غزة وهذا العمل سيسهم في رفع المعاناة ويعري كذلك الممارسات الإسرائيلية في منع وصول المساعدات وأيضا تقاعس المجتمع الدولي وخاصة الدول التي تتغاضى عن ما تفعله إسرائيل من عقاب جماعي للفلسطينيين في غزة.

وتابع: "يضاف إلى ذلك تكليف القادة لنا لنقل رسالة واضحة أن الحرب يحب أن تتوقف الآن، ولا مجال للوصول إلى استقرار في المنطقة إلا عبر السلام وهذا لن يتم إلا بقيام الدولة الفلسطينية".