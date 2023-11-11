تراند اليوم : وزير الدفاع الإسرائيلي: نصر الله يجرّ لبنان إلى حرب.. وما نفعله في ⁧‫غزة‬⁩ سنفعله في ⁧‫بيروت

صحيفة الخليج 365: قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم السبت، إن حزب الله في لبنان، على وشك ارتكاب خطأ فادح.

وأضاف غالانت خلال تواجده على الحدود الشمالية قرب لبنان: "قوتنا الجوية الكبيرة موجهة نحو الشمال، ولم نستخدم في غزة سوى 10%".

وتابع: "لقد جئت إلى هنا لتقييم الوضع في ضوء عدوان حزب الله الذي لم يعد استفزازا، لأنني أرى ردا عالي الجودة وصحيحا من قبل القوات، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا من حزب الله، ونحن مستمرون في ضربه".

وزاد: "أقول هنا لمواطني لبنان، إنني أرى بالفعل المواطنين في غزة يسيرون بالأعلام البيضاء على طول الساحل ويتجهون جنوبا".

واختتم: "حسن نصر الله، يجر لبنان إلى حرب قاسية قد تحدث، وهو يخطئ. وإذا ارتكب أخطاء من هذا النوع هنا، فإن من سيدفع الثمن هو أولاً مواطنو لبنان، وما نفعله في غزة سنفعله في بيروت".