شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن البيئي يضبط مقيمًا مخالفاً بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيماً من الجنسية الهندية لمخالفته نظام البيئة لإلقائه مياهاً غير معالجة في وسط بيئي بمنطقة مكة المكرمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

عقوبة مشددة

أوضحت قوات الأمن البيئي أن عقوبة إلقاء مياه الصرف أو أي مكونات سائلة - غير معالجة - في أي وسط بيئي غرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات، أو إحدى هاتين العقوبتين.

وحثت القوات على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.