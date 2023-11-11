شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركون بالقمة العربية الإسلامية يطالبون بوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس وزراء أوزبكستان عبدالله أريبوف، أن الحالة الكارثية غير المسبوقة التي يمر بها قطاع غزة تأتي من خلال مصرع الكثير من الأبرياء والأمهات العاجزات والأطفال وحتى الرضع من قبل القوات الإسرائيلية.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض: إن النزاع الذي نشهده اليوم هو نزاع غير مسبوق من حيث حجم الدمار والضحايا، ولأول مرة في السنوات الخمسين الأخيرة من الصراع في الشرق الأوسط ، ولا نرى نهاية للأزمة ، ولا نستطيع أن ننظر صامتين إلى ما يحدث في الأراضي الفلسطينية.

وقال: "نؤيد الجهود المبذولة لإنهاء المأساة عبر الأمم المتحدة وغيرها من المنصات الدولية المرموقة، مبيناً أنه في السابع والعشرين من أكتوبر صوتنا مع مئة وعشرين دولة لصالح قرار خاص للجمعية العامة للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة كما ناقشنا هذه المسألة أمس في قمة منظمة التعاون الاقتصادي في طشقند، لا شيء يمكن أن يعوض الخسائر البشرية الناجمة عن الاشتباكات الدموية العنيفة في قطاع غزة".

ودعا دولة رئيس وزراء جمهورية أوزبكستان، الأطراف فوراً إلى التوصل إلى حل وسط لأغراض إنسانية، ووقف الأعمال العدائية وحل النزاع بالوسائل الدبلوماسية. وأن إيجاد حلول لهذه القضايا على أساس التضامن والتنسيق شرط لا غنى عنه وضروري للتنمية المستدامة .

رئيس وزراء ماليزيا

نوّه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، بمبادرة المملكة العربية السعودية للبدء في القمة العربية الإسلامية التي تأتي استجابةً للظروف الاستثنائية التي يشهدها قطاع غزة، ولإدانة الأعمال والفضائع المستمرة التي تمارسها إسرائيل في غزة والضفة الغربية وتعرض الشعب الفلسطيني للمذبحة وإبادة النساء والأطفال.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: "إن هذا الموقف ونزوح وتهجير الفلسطينيين، يحدث على مرأى ومسمع من العالم أجمع في انتهاك صارخ للقانون الدولي"، مشيراً إلى أن موقف الدول الغربية يعبر عن انتقائية تجاه ما يحدث في فلسطين، إلا أننا نحيي الوعي الجماعي واليقظة لدى الشعوب وليس الحكومات دعماً للقضية الفلسطينية.

ودعا رئيس الوزراء الماليزي، للعمل استراتيجياً إقليميا أو دولياً بشكل متسق ومؤكد من أجل الإيقاف الفوري لإطلاق النار وإيجاد إمكانية الوصول للمساعدات الإنسانية وإيصالها إلى الشعب الفلسطيني، وإيقاف كل أعمال الاستيطان الإسرائيلية من عنف وتهجير قسري للمدنيين، وإيقاف كافة أعمال الانتهاكات للقانون الدولي ولحقوق الإنسان، ودعم المفاوضات من خلال الوساطة المناسبة لإحراز تقدم في حل الدولتين، والاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، ومكافحة الإسلاموفوبيا والحفاظ على الحقوق لحرية التعبير ولدعم القضية الفلسطينية.

ممثل سلطان بروناي

دعا ممثل سلطان بروناي، وزير الخارجية الثاني ببروناي دار السلام داتو إيروان بيهين يوسف، السلطة القائمة بالاحتلال إلى وقف إطلاق النار والقصف الهمجي تجاه المدنيين في غزة والسماح بدخول ووصول كل المساعدات الإنسانية، والإيفاء بالتزامات وفقًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة وكل القرارات ذات العلاقة بالأمم المتحدة.

وقال ممثل سلطان بروناي في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض :"في القمة غير العادية الطارئة لدينا الفرصة لندعو مجلس الأمن بالأمم المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتهم لتحقيق الأمن والاستقرار الدوليين وإنهاء تدمير الشعب الفلسطيني".

وأكد دعم بروناي دار السلام للقضية الفلسطينية لتنال حقها في تقرير المصير والوصول إلى حل الدولتين وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس.

الرئيس التشادي

وصف الفريق أول محمد إدريس ديبي إتنو رئيس جمهورية تشاد الأوضاع في قطاع غزة وما تتعرض له من حرب بشعة، بأنها أزمة لا مثيل لها، منوها بتوقيت انعقاد القمة العربية الاسلامية المشتركة في الرياض، لبحث الوضع المتأزم في غزة وما تتعرض له القضية الفلسطينية التي تشغل الميدان العربي والإسلامي.

ودعا خلال كلمته أمام القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية المنعقدة في الرياض اليوم إلى توحيد كل الجهود لإيجاد الحلول العاجلة ضد الدمار والقتل الذي يحصل للفلسطينيين من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلية، وأن نستخدم كل الإمكانيات لوقف تدني الوضع الإنساني فيها بسبب الجرائم الدموية التي ينتهكها الإسرائيلين ضد الشعب الفلسطيني في كل الأراضي المحتلة خاصة في قطاع غزة.

وأكد رئيس جمهورية تشاد أن الوقت أصبح ضروريا بالنسبة للأمة الإسلامية لتصل إلى حلول مستدامة ونهائية حتى يستطيع الشعب الفلسطيني أن يعيش في أمن وأمان في دولة مستقلة خاصة به، حسب القرارات الدولية، داعيا إلى أخذ القرارات اللازمة من قبل المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة لتكون بداية العمل الرسمي للقيام بحل الأزمة، بالإضافة إلى فرض وقف إطلاق النار وانسحاب بدون مواربة لكل القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وتطبيق جميع القرارات الدولية والأممية لضمان حقوق الشعب الفلسطيني وحق سيادتهم لدولتهم .

ممثل رئيس كازاخستان

أكد ممثل رئيس جمهورية كازاخستان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مراد نورتليو، أن بلاده تدعم حل الدولتين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة بوصفه الوسيلة الوحيدة لإحلال السلام في المنطقة وإعطاء الشعب الفلسطيني فرصة تقرير المصير وإيجاد دولة فلسطينية وبناء مستقبله.

وأوضح نورتليو في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية المنعقدة في الرياض، أن بلاده تدعم الحقوق القانونية للشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإيجاد دولة فلسطينية معترف بها، داعيًا إلى وقف إطلاق النار والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وقال: "إن كازاخستان على أتم الجاهزية لكل الجهود التي تؤدي إلى مسارات للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وزير خارجية نيجيريا

أكد وزير خارجية جمهورية نيجيريا الاتحادية يوسف مايتاما توجار أن القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية تسعى إلى إنهاء العنف والخسائر فيما يحدث لفلسطين، مشيراً إلى أن ما يحدث في غزة يجب إيقافه فوراً من أجل الإنسانية.

وبين وزير خارجية جمهورية نيجيريا في كلمته التي ألقاها اليوم في إعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، أن الطريقة العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة سيكون لها تأثيرات كبيرة على المنطقة والعالم, مشدداً على أهمية إيقاف العنف وإيجاد حل دائم للنزاع بناء على حل الدولتين الذي قدمته الأمم المتحدة.