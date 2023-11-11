تراند اليوم : شاهد: صانع "محتوى" يكشف عن سمات شخصية المواطن السعودي من خلال طريقة لبسه للشماغ

صحيفة الخليج 365: وثق صانع محتوى مقطع فيديو كشف خلاله كيف تعرف الفتاة شخصية الشاب الذي يتقدم لخطبتها أثناء الشوفة الشرعية من خلال نسفة شماغه.

متسامح ومتصالح

وظهر خلال الفيديو تاركا طرفي الشماغ على صدره وضمهما من الأسفل، وقال: " إذا شفتي خطيبك في الشوفة الشرعية بهالنسفة اعلمي أنه يريد توصيل رسالة أنه متسامح ومتصالح وبالخدمة".

ما عنده إلا وظيفته

وفي اللقطات التالية من الفيديو ظهر وهو يضع طرف الشماغ خلف ظهره والآخر على كتفه من الأمام، وقال : " إذا شفتي خطيبك ناسف هالنسفة اعلمي أن اللي رايح قد اللي جاي، والعكس، يعني هذا ما عنده إلا وظيفته في الغالب لا تضغطين عليه".

أموال

وبعد ذلك ظهر خلال الفيديو وهو يضع طرفي الشماغ أعلى رأسه وخلف ظهره، وعلق: " إذا شفتيه بهالنسفة اعلمي أن أمك بتحبك وهذا رجل عنده أموال".

سلام

وأضاف: " أما إذا شفتيه بهذه النسفة" طرف الشماغ فوق الرأس وخلف الظهر، والطرف الآخر على الكتف من الأمام"، اعلمي يقينا أن حياتك معه سلام في سلام".

تتحكم فيه والدته

وواصل: " إذا رأيته مغطي أذنيه اعرفي أن والدته متحكمة فيه، يعني انسي الموضوع"، وأردف: " أما إذا شفتي طاقيته طالعة عن النسفة اعلمي أنه رجل غامض جدا ما راح تأخذي معه حق ولا باطل".

عزومات

وأضاف: " إذا شفتي عقاله مائل اعلمي أن هذا الرجل يغصك بالعزائم دائما، ودائما ما تصدينه يقول في الاستراحة أو غيره".