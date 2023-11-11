تراند اليوم : بالفيديو.. الكويتي "فهد الشليمي": يجب محاكمة قادة حماس على الخطيئة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني

صحيفة الخليج 365 : علق المحلل السياسي الكويتي الدكتور فهد الشليمي على مقتل أكثر من 12 ألف وإصابة 30 ألف من الفلسطينيين، مشيرا إلى أن المسؤول عن ذلك حركة حماس ويجب محاكمة قادتها.

وقال خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة إكس: " رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الشعب الإسرائيل يحاكمه، وحكومته تحاكمه، ولكن من يحاكم حركة حماس إذا اتضح أن هناك خطأ، 12 ألف ضحية ، 30 ألف جريح غير المفقودين ، ما هو الإنجاز الذي تحقق، الإنجاز الذي تحقق هو ترهيب للناس في السوشيال ميديا لا تتكلم، التبرير الآخر يقولون أن الناس اللي تسببوا في قتلهم راحوا شهداء".

وأكمل: " من يقرر الشهادة ، أليس الأولى أن يكون هناك تعليم وحضانة لهؤلاء الناس بدلا من أخذ قرارات عشوائية، هذا اللي يقول راحوا شهداء عندما يحدث قصف ينزل في الأنفاق، اللي أطلق الصاروخ أطلقه من قبو وقعد ليش ما يروح شهيد هذا ، ليش لازم تموت الناس وتتهدم بيوتها عليها".

وأضاف: " قادة حماس يجب أن يحاكموا على الخطيئة التي ارتكبوها بحق الشعب الفلسطيني أول شيء يقولون يحررون الأقصى وبعدين يصيحون يطلبون هدنة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن ، من يحاكمهم ،أبو مازن يحاكمهم هم تمردوا عليه ، إيران تحاكمهم لا هم يوافقون على هذا"، واختتم قائلا: "الله سبحانه وتعالى يحاكمهم".