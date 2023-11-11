رئيس غامبيا: القمة تطوير للطموحات الأفريقية

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- بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو بدور العلاقات الممتدة بين المملكة وبلاده، وبسعي البلدين في تحسين البيئة الاقتصادية وبجهود المملكة في التنمية الاجتماعية وسعيها في استقرار الأمن في غامبيا. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشاد رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو بدور العلاقات الممتدة بين المملكة وبلاده، وبسعي البلدين في تحسين البيئة الاقتصادية وبجهود المملكة في التنمية الاجتماعية وسعيها في استقرار الأمن في غامبيا. وتطلع رئيس جمهورية غامبيا لخلق فرص جديدة لتعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية، معبرا عن سعادته توقيع مذكرة التفاهم حول الإعفاء من التأشيرة للسعوديين من أجل زيادة فرص الاستثمار السعودي في غامبيا، مؤكدا أن بلاده تملك مقومات استثمارية في مجال السياحة وتضع في أولوياتها الاقتصاد الرقمي من أجل تحقيق الأهداف التنموية والمستدامة، إضافة لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة، في إطار تشريعي يضمن حماية هذه الاستثمارات والأعمال في غامبيا.

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