ولي العهد يناقش العلاقات وتطورات الأوضاع مع قادة أفريقيا

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان العلاقات وتطورت الأوضاع مع عدد من قادة أفريقيا على هامش القمة السعودية الأفريقية بالرياض. والتقى ولي العهد الرئيس التشادي محمد إدريس، وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات والفرص الواعدة لتطويرها. كما التقى الرئيس النيجيري بولا أحمد تينوبو، لاستعراض علاقات التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين في مختلف المجالات. والتقى ولي العهد رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجمهورية السودان عبدالفتاح البرهان، وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. كما التقى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية أبي أحمد، لاستعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وفرص التعاون المشترك في مختلف المجالات.

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