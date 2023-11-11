اعتماد 395 وسيلة لخفض مخاطر الأدوية والمستحضرات

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وتأتي هذه الحملة تزامنا مع «الأسبوع العالمي لسلامة الدواء»، تحت شعار «من يمكنه الإبلاغ: كيف يسهم المرضى والأطباء والصيادلة في أنشطة التيقظ الدوائي».
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أن هذه المناسبات تذكر بدور المرضى والممارسين الصحيين والبلاغات التي يقدمونها في الحماية من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلانية.
وقال «الهيئة وعبر نظام تيقظ الالكتروني التابع لها تلقت خلال 2023 عددا من بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات، وكان لها أثر كبير في صدور عدد من القرارات والإجراءات»، مشيرا إلى أن قنوات وطرق الإبلاغ التي وفرتها «الغذاء والدواء» تمكن المرضى والممارسين الصحيين وجميع أفراد المجتمع من المشاركة في الحفاظ على سلامة المريض.
ويساعد تقديم البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية، والأخطاء الدوائية، وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، على تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات المتداولة بالمملكة، وحماية المرضى من الإصابة بمضاعفات استخدامها وأعراضها الجانبية، مما ينعكس إيجابا على سلامة العائلة والمجتمع.
جهود الهيئة في 2023:
- اكتشاف 400 إشارة سلامة دوائية.
- 40 زيارة تفتيشية على أنظمة التيقظ الدوائي.
- إخضاع 180 مستحضرا لمشروع المسح السنوي.
- 54 قرارا بسحب مستحضرات غير مطابقة.
- تقييم استباقي لسلامة 216 مستحضرا دوائيا.
- مراجعة 679 خطة لإدارة مخاطر المستحضرات.
- 19 محاضرة عن التيقظ الدوائي.
- تقييم ومراجعة واعتماد 1527 عبوة خارجية وداخلية.
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