شكرا لقرائتكم خبر اعتماد 395 وسيلة لخفض مخاطر الأدوية والمستحضرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اعتمدت 395 وسيلة لخفض مخاطر الأدوية والمستحضرات، تنظم الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية عن وسائل خفض المخاطر للمستحضرات الصيدلانية، والاستخدام الآمن لها، تستهدف المرضى وأفراد المجتمع، وتقام في المستشفيات الخاصة والأماكن العامة في المملكة.

وتأتي هذه الحملة تزامنا مع «الأسبوع العالمي لسلامة الدواء»، تحت شعار «من يمكنه الإبلاغ: كيف يسهم المرضى والأطباء والصيادلة في أنشطة التيقظ الدوائي».

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الجضعي أن هذه المناسبات تذكر بدور المرضى والممارسين الصحيين والبلاغات التي يقدمونها في الحماية من الإصابة بمضاعفات استخدام الأدوية وأعراضها الجانبية، وتحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات الصيدلانية.

وقال «الهيئة وعبر نظام تيقظ الالكتروني التابع لها تلقت خلال 2023 عددا من بلاغات الأعراض الجانبية للأدوية واللقاحات، وكان لها أثر كبير في صدور عدد من القرارات والإجراءات»، مشيرا إلى أن قنوات وطرق الإبلاغ التي وفرتها «الغذاء والدواء» تمكن المرضى والممارسين الصحيين وجميع أفراد المجتمع من المشاركة في الحفاظ على سلامة المريض.

ويساعد تقديم البلاغات عن الأعراض الجانبية للأدوية، والأخطاء الدوائية، وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية، على تحقيق الاستخدام الأمثل والآمن للمستحضرات المتداولة بالمملكة، وحماية المرضى من الإصابة بمضاعفات استخدامها وأعراضها الجانبية، مما ينعكس إيجابا على سلامة العائلة والمجتمع.

جهود الهيئة في 2023: