شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد يعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الإنمائية في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أمس الأول، عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات.

وأكد ولي العهد أن المملكة تتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات وتقديم خمسة مليارات دولار تمويلاً تنمويا إضافيا إلى أفريقيا حتى 2030، وستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من أربعين سفارة. و نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رأس ولي العهد أمس الأول أعمال القمة السعودية الأفريقية.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وقادة ورؤساء الدول المشاركة.

عقب ذلك، بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم. ثم ألقى ولي العهد كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة، فيما يلي نصها:

كلمة ولي العهد

يسرنا نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أن أرحب بكم، وأن أنقل لكم تمنياته بنجاح هذه القمة السعودية الأفريقية الأولى.

تحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإننا إذ ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني؛ لنؤكد ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

وتدعم المملكة والدول الأفريقية جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار، وفي هذا الصدد فإننا نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان ونأمل أن تكون لغة الحوار هي الأساس للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته.

لقد قدمت المملكة العربية السعودية أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في أربعٍ وخمسين دولة أفريقية، كما بلغت مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية، ونحن في المملكة العربية السعودية عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية وتنمية مجالات التجارة والتكامل.

ومن هذا المنطلق يسرنا أن نعلن عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الإنمائية في أفريقيا، وذلك عبر تدشين مشروعات وبرامج إنمائية في دول القارة بقيمة تتجاوز مليار دولار على مدى عشر سنوات، كما نتطلع إلى ضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات ما يزيد على 25 مليار دولار، وتمويل وتأمين عشرة مليارات دولار من الصادرات وتقديم خمسة مليارات دولار تمويلا تنمويا إضافيا إلى أفريقيا حتى 2030، وستزيد المملكة عدد سفاراتها في أفريقيا لأكثر من أربعين سفارة.

لقد كانت المملكة العربية السعودية من أوائل الدول التي قدمت دعمها المعلن لحصول الاتحاد الأفريقي على عضوية دائمة في مجموعة العشرين إيمانا منها بدور أفريقيا، وتحرص المملكة على دعم الحلول المبتكرة لمعالجة الديون الأفريقية، حيث سعت خلال ترؤسها لمجموعة العشرين عام 2020 لإطلاق مبادرات تعليق مدفوعات خدمة الدين خلال الجائحة للدول المنخفضة الدخل، ومبادرة الإطار المشترك لمعالجة الديون وإعادة هيكلتها في العديد من الدول الأفريقية، وتدعم المملكة التنمية المستدامة وتؤكد دوماً حق الدول في تنمية مواردها وقدراتها الذاتية.

ونجدد التزامنا بأمن إمدادات الطاقة واستدامتها والاستفادة من جميع مصادر الطاقة وتطوير التقنيات وحلول وأنظمة الوقود النظيف وتوفير الغذاء لأكثر من 750 مليون إنسان أفريقي.

ونهدف إلى استضافة معرض إكسبو 2030 في الرياض، وتقديم نسخة استثنائية غير مسبوقة في تاريخ هذا المعرض تسهم في استشراف مستقبل أفضل للبشرية. ونتطلع إلى مشاركتكم مع المملكة في إبراز الدور المهم لأفريقيا وما تتمتع به من موارد بشرية وطبيعية وفرص نمو وإمكانات مستقبلية.

ونثق أن هذه القمة ستحقق ما نصبو إليه جميعا من نقلة نوعية في مجالات التعاون والشراكة في المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية.

من كلمة ولي العهد:

تعزيز التعاون بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في العالم أجمع.

ندين ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري واستهداف المدنيين.

تهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام.

دعم جميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار.

نرحب باستئناف مباحثات جدة بممثلي طرفي الأزمة في السودان.

قدمنا 45 مليار دولار لدعم المشاريع في 54 دولة أفريقية.

مساعدات إنسانية بـ 450 مليون دولار في 46 دولة أفريقية.

عازمون على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الأفريقية.

المبادرة الإنمائية في أفريقيا: