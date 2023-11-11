شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الموريتاني: القمة العربية الأفريقية توحد الصفوف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ أن انعقاد القمة السعودية الأفريقية سيسهم في تحقيق التعاون والشراكة وتعزيز التنسيق وتوحيد المواقف أفريقيا وعربيا للتضامن مع الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من جرائم ضد الإنسانية وقتل للأطفال والنساء.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة السعودية الأفريقية المقامة في الرياض، «إن ما تتمتع به المملكة من مكانة دينية، وموقع جيواستراتيجي مهم، وقوة تأثير على الساحة الدولية، ودور ريادي في تشجيع ودعم التنمية المستديمة، يجعل منها شريكا مهما وأساسيا، خاصة بالنسبة للدول الأفريقية».

وأضاف «القارة الأفريقية تشكل فضاء استثماريا واسعا وقطبا تنمويا قاريا واعدا بفضل الطاقات البشرية والموارد الطبيعية والحيوية، الأمر الذي يعزز نشاطها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيتيح هذا القطب التنموي القاري عبر تعزيز الشراكة مع السعودية فرصا لإنشاء عدد من المشاريع التنموية العملاقة في الكثير من المجالات والبنى التحتية والطاقات المتجددة والرقمنة، كما يساعد قيام هذه الشراكة البناءة في تعزيز علاقات الصداقة والأخوة المتينة والصلات الحضارية الوثيقة بين المملكة والدول الأفريقية. ونوه رئيس جمهورية موريتانيا لمتانة الأخوة والروابط الراسخة بين السعودية وجمهورية موريتانا، حيث أثمرت هذه الروابط في بناء شراكة استراتيجية ناجحة بين الجانبين.