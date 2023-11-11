وزير الاقتصاد: المملكة تطور الشراكات لبناء مستقبل أفضل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم، أن استضافة المملكة للقمة السعودية الأفريقية تجسد دورها الريادي في ترسيخ العمل الجماعي، والحوار، وتطوير الشراكات الدولية لبناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم.

وقال معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية «إن استضافة المملكة للقمة تؤكد تنامي دورها الريادي وثقلها السياسي وتأثيرها الاقتصادي على الصعيد الدولي وكونها عنصرا فعالا في إيجاد الحلول، والتقدم بالمبادرات الداعمة للتنمية المستدامة.

وشدد على أن القمة السعودية الأفريقية تعد امتدادا لعلاقة تاريخية راسخة تربط المملكة بالقارة الأفريقية، ونقطة انطلاق جديدة لشراكة مثمرة مستمرة تستثمر في موارد طبيعية والقدرات البشرية الكبيرة التي تناهز 1.2 مليار نسمة، وذلك من خلال تعزيز وتنسيق الجهود والعمل لتحقيق الأهداف والتطلعات الاقتصادية والتنموية المنشودة في مختلف القطاعات.

كما يأتي إعلان ولي العهد عن إطلاق مبادرة خادم الحرمين الإنمائية في أفريقيا، وضخ استثمارات سعودية جديدة في مختلف القطاعات في دول القارة الأفريقية، وتمويل تنموي إضافي لأفريقيا حتى عام 2030، تأكيدا على عزم المملكة على تطوير وتعميق علاقات التعاون والشراكة مع دول القارة الأفريقية.

وأشاد بإعلان مجموعة التنسيق العربية عن تخصيص 50 مليار دولار أمريكي لدعم التنمية في الدول الأفريقية، مؤكدا حرص المملكة على تطوير الشراكات الاستراتيجية الدولية، وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030، واستعراض الأولويات التنموية في مختلف المجالات، بما يكفل تحقيق التنويع الاقتصادي وتهيئة بيئة جاذبة لتطوير الفرص الاستثمارية.