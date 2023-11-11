مواصلة تطعيم الإنفلونزا الموسمية بجدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مجمع الملك عبدالله الطبي بجدة الخميس مواصلة أعمال التغطية اللقاحية الخاصة بالحملة الوطنية للتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لموسم شتاء 1445هـ. وتستمر الحملة في تغطية مقار المنشآت الصحية، وزيارة الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة.

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