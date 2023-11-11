شكرا لقرائتكم خبر مجلس التعاون: دور محوري سعودي في أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي، على هامش مشاركته في القمة السعودية الأفريقية، أن القمة دليل على المكانة العالمية للمملكة، ودورها المحوري في تعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية، وخدمة المصالح المشتركة للجانبين.

وقال: «إن توقيت هذه القمة يأتي في ظل التطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة، وحرص المملكة والدول الأفريقية على تعزيز التعاون، بما يسهم في إرساء الأمن والسلام في المنطقة والعالم أجمع، وإدانته على ما يشهده قطاع غزة من اعتداء عسكري، واستهداف المدنيين، واستمرار انتهاكات سلطة الاحتلال الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، وتأكيده على ضرورة وقف هذه الحرب والتهجير القسري، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار وتحقيق السلام، وعلى دعم المملكة والدول الأفريقية لجميع الجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار» .

وأفاد بأن هذه القمة ستفتح آفاقا جديدة ورحبة بين المملكة والدول الأفريقية المشاركة، لبحث وتعزيز التعاون بينهما في جميع المجالات.