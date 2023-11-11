شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد وأمير قطر يستعرضان جهود وقف العدوان على غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبل ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في قصر اليمامة بالرياض أمس الأول، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وجرى استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في شتى المجالات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما استعرضا المستجدات الراهنة، خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وجهود وقف العدوان عليها، وحماية المدنيين وإدخال المساعدات بشكل عاجل، إضافة إلى بحث سبل دعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

كما حضر من الجانب القطري: رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس الديوان الأميري الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس جهاز أمن الدولة عبدالله الخليفي، وكبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي.