الأمن العام يطالب بالإبلاغ عن أنشطة تهريب المخدرات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الأمن العام ممثلا في شرطة منطقة الرياض ضمن معرض وزارة الداخلية المتنقل في مناطق المملكة للتوعية بأضرار المخدرات ومخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود في مجمع النخيل مول. وتأتي مشاركة الأمن العام لتوعية المواطنين والمقيمين بجهود وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية في حملة «وطن بلا مخالف»، وإبراز دور الأمن العام في منع الجريمة بكل أنواعها، وحماية الأرواح والممتلكات. وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن مخالفي نظامي الإقامة وأمن الحدود أو أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الالكتروني 995gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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