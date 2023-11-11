وزير الخارجية يترأس الاجتماع الوزاري للقمة العربية والإسلامية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، في الرياض أمس، الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية.

وعقدت القمة أمس للخروج بموقف جماعي موحد، يعبر عن الإرادة العربية والإسلامية المشتركة بشأن ما تشهده غزة والأراضي الفلسطينية من تطوراتٍ خطرة وغير مسبوقة، تستوجب وحدة الصف العربي والإسلامي في مواجهتها واحتواء تداعياتها.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال «القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية»، ومشروع البيان الختامي.

وكان وزير الخارجية ترأس، في الرياض أمس الأول، اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للقمة الإسلامية الاستثنائية الثامنة، لإصدار قرار يهدف إلى وقف فوري للعمليات العسكرية، وتوفير الحماية المدنية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، ووقف التهجير القسري للشعب الفلسطيني، امتثالا للأعراف والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية المشتركة.

كما جرى خلال الاجتماع، مناقشة جدول أعمال القمة الإسلامية الطارئة بشأن التطورات في قطاع غزة، ومشروع البيان الختامي.