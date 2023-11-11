شكرا لقرائتكم خبر إردوغان: إسرائيل تنتقم من 7 أكتوبر بقتل الأبرياء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن العالم الإسلامي يبدي موقفا موحدا حيال ما يحدث في فلسطين، وسيعزز موقفه من خلال القرارات التي ستتخذ وتنفذ.

وقال إردوغان في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية إن الكلمات تعجز عن وصف ما يجري في غزة ورام الله منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث يتم استهداف المستشفيات والمعابد والمدارس والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل وحشي وبربية لا مثيل لها في التاريخ، ورأينا جثث الأطفال الأبرياء مصطفة في ممرات المستشفيات وأمهات يحتضن أولادهن المفارقين للحياة وآباء يبحثون عن أفراد عائلتهم بين الركام والحطام».

وأضاف أن إسرائيل تحاول أن تنتقم من أحداث 7 أكتوبر بقتل الأبرياء والأطفال والنساء، وتلك الأعمال التي تقوم بها القوات الإسرائيلية لا يمكن القبول بها، مشيرا إلى أن سكان الضفة يتأثرون سلبا بما يجري في غزة أيضا.

وأوضح إردوغان أنه وفقا لتقارير الأمم المتحدة فإن من فقدوا أرواحهم من الفلسطينيين البالغ عددهم أكثر من 12 ألفا في غزة ورام الله، 73% منهم من النساء والأطفال، وتلك الحالة لا يمكن فهمها ولا اعتبارها ذريعة لأي فعل كان، قائلا إن بقاء العالم أمام هذه الوحشية صامتا أمر يخجلنا جميعا.