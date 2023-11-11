شكرا لقرائتكم خبر اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول تبدأ اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يؤدي نحو 6 ملايين طالب وطالبة اليوم الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1445 في جميع المراحل الدراسية في التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي.

وأنهت إدارات التعليم بقطاعيها البنين والبنات الاستعدادات مبكرا بتجهيز القاعات وتهيئة البيئة المناسبة لأداء الاختبارات بهدوء وسهولة، طبقا لمؤشرات الاستعداد والخطط التشغيلية من خلال تهيئة المدارس كافة لمقار الاختبارات وإعداد جداول الاختبارات وما يتصل بها وغرف التحكم «الكنترول»، والإرشادات الصحية وما يختص بجانب الأمن والسلامة والتوجيه الطلابي.

وأشارت إلى أن فترة الاختبارات هي وسيلة لتحقيق غاية، ودعت أولياء الأمور إلى تهيئة الجو المناسب للأبناء، وعلى الطلاب أهمية التحضير الجيد والاهتمام بقراءة المادة الدراسية بكل جوانبها، والبعد عن السهر، وعدم الإكثار من المنبهات، والثقة بالنفس، للحاق بركب التفوق.

هل تؤجل الحالة المطرية الاختبارات في بعض المناطق؟

ومنعت وزارة التعليم تحويل الاختبارات النهائية وتأديتها عن بعد عبر منصة مدرستي، وأكدت تأجيلها إلى موعد الاختبار البديل في بداية الفصل الدراسي الثاني 1445، وكان المرصد الوطني للأرصاد أعلن حالة مطرية رعدية متوسطة وغزيرة مصحوبة برياح نشطة وتكون الضباب خلال الصباح الباكر تشهدها بعض مناطق المملكة ( مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، أبها، الباحة، وجازان).

حالات فردية يؤدي خلالها الطالب الاختبارات النهائية عن بعد:

إذا كان موقوفا في السجن أو الإصلاحية وفق الإجراءات المنظمة لذلك.

المريض من ذوي الظروف الطارئة أو المزمنة.

لظروف مرضية شديدة أو معدية.

الدارسون المرابطون على الحد الجنوبي.

المنومون في مراكز الأورام.

نصائح لاجتياز الاختبارات: