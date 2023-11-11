شكرا لقرائتكم خبر ولي العهد في القمة العربية الإسلامية: نحن أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل المجتمع الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ترأس ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان وافتتح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وأكد ولي العهد مساعي المملكة الحثيثة لحماية المدنيين في قطاع غزة منذ بداية الأحداث واستمرارها بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.

وقال إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي.

وقبل بدء القمة التقطت الصور التذكارية لولي العهد وزعماء الدول وقادة ورؤساء الوفود المشاركة.

عقب ذلك بدأت أعمال القمة بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء كلمة خلال افتتاحه أعمال القمة.

نص كلمة ولي العهد

«أعلن على بركة الله افتتاح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي

الحضور الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: ـ

يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن نرحب بكم في بلدكم الثاني، وأن ننقل لكم تمنياته بنجاح أعمال هذه القمة.

يأتي انعقاد هذه القمة في ظروف استثنائية ومؤلمة، ونؤكد في هذا الصدد إدانتنا ورفضنا القاطع لهذه الحرب الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في فلسطين وراح ضحاياها الآلاف من المدنيين العزل ومن الأطفال والنساء والشيوخ، ودمرت فيها المستشفيات ودور العبادة والبنى التحتية.

لقد بذلت المملكة جهودا حثيثة منذ بداية الأحداث لحماية المدنيين في قطاع غزة واستمرت بالتشاور والتنسيق مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع الدولي لوقف الحرب.

ومن هذا المنطلق نجدد مطالبنا بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.

إننا أمام كارثة إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع الدولي في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني، وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار العالمي، ولذلك فإن الأمر يتطلب منا جميعا جهدا جماعيا منسقا للقيام بتحرك فعال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى العمل معا لفك الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية للمرضى والمصابين في غزة.

أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والدولة

تؤكد المملكة رفضها القاطع لاستمرار العدوان والاحتلال والتهجير القسري لسكان غزة، كما تؤكد تحميل سلطات الاحتلال مسؤولية الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته.

وإننا على يقين بأن السبيل الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار والاستيطان وحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة بحدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وهو ما يضمن استدامة الأمن واستقرار المنطقة ودولها.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».

وضم الوفد الرسمي وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد، ووزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود، ووزير الحرس الوطني الأمير عبد الله بن بندر، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان.

أبرز مضامين كلمة ولي العهد: