شكرا لقرائتكم خبر السيسي: سياسة العقاب الجماعي لأهل غزة غير مقبولة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي «إن مصر أدانت منذ البداية استهداف وقتل الأبرياء وترويع المدنيين وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي»، مشددا على ضرورة وقف كافة الممارسات التي تهدف إلى التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم.

وأضاف، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال القمة العريبة - الإسلامية، «إن الوقت يمر ثقيلا على أهالي قطاع غزة الذين يتعرضون للقتل، لافتا إلى أن سياسة العقاب الجماعي لأهالي القطاع غير مقبولة ولايمكن تبريرها بالدفاع عن النفس.

ودعا الرئيس السيسي إلى إجراء تحقيق فوري لكافة انتهاكات القانون الدولي، مشددا على أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مباشرة للعمل الجاد والحازم للوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار بقطاع غزة دون قيد أو شرط.

من جهة أخرى أكد الرئيس السيسي والعاهل الأردني خلال لقائهما أمس الموقف الثابت لمصر والأردن بأن تحقيق استقرار المنطقة لن يتأتى إلا عن طريق تعامل المجتمع الدولي مع القضية الفلسطينية بمنظور متكامل يحفظ حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال حل القضية وفق مرجعيات الشرعية الدولية، بما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.