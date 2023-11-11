شكرا لقرائتكم خبر أمير قطر: إلى متى ستظل إسرائيل فوق القانون؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد أن القمة العربية الإسلامية تأتي في وقت حاسم في تاريخ منطقتنا، حيث يمر إخواننا الفلسطينيون في قطاع غزة بما لا طاقة لبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.

وقال في كلمته خلال أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية «إن المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ ما من شأنه إيقاف جرائم الحرب والمجازر المرتكبة باسم الدفاع عن النفس ووضع حد لهذه الحرب العدوانية».

وأضاف «إننا تنفطر قلوبنا ألما لمشاهدة قتل الأطفال والنساء والشيوخ بالجملة والمعاناة الإنسانية ونتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي يعامل إسرائيل كأنها فوق القانون الدولي؟، وإلى متى سيسمح لها بضرب كافة القوانين الدولية عرض الحائط في حربها الشعواء التي لا تنتهي على سكان البلاد الأصليين؟.

وأشار إلى أن ما يحدث في غزة يشكل خطرا على كافة المستويات فكم سوابق تسجل حتى على مستوى الحروب العدوانية، كيف أصبح قصف المستشفيات أمرا عاديا يتم إنكاره واتهام الضحايا بداية ثم يبرر بوجود أنفاق تحتها ثم يصبح أمرا لا حاجة لتبريره بعد تبلد المشاعر وتعود الأعين على مشاهدة المآسي، وهذه أمور غير مسبوقة.