حماية تبوك من أخطار سيول 6 أودية بمشاريع تصريف عملاقة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تمر بمدينة تبوك 6 أودية رئيسة، تشكل بطبيعتها خطرا على المدينة وساكنيها، الأمر الذي تطلب إنشاء مشاريع خاصة بدرء أخطار السيول والأمطار، وتهيئة مجرى تلك الأودية. وأنشأت أمانة المنطقة 16 مشروعا لحماية المدينة ودرء أخطار السيول عنها خلال السنوات الخمس الماضية، تمثلت في إنشاء 10 عبارات وإنهاء أعمال التكسيات الخرسانية لأكثر من 75 ألف متر طولي من تلك الأودية. وأوضحت الأمانة أن هذه المشاريع تظهر مدى التزامها بتطوير بنية تحتية قوية وفعالة للتعامل مع السيول ودرء خطر الأمطار بالتوازي مع معالجة نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة وتوسيع شبكة تصريف مياه الأمطار في المدينة، مشيرة إلى معالجة 19 نقطة حرجة من خلال 24 خطا من خطوط شبكات تصريف مياه الأمطار، والتي تتجاوز أطولها 122 كلم نفذت من خلال 10 مشاريع خدمية مهمة، إلى جانب ما يجري حاليا من إجراءات ترسية لمشاريع مماثلة لدرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار، والتي ستسهم في حماية المدينة ومعالجة ما تبقى من نقاط تجمع مياه الأمطار الحرجة في المدينة.

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