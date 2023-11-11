تكثيف مكافحة نواقل الأمراض تزامنا مع أمطار مكة

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وأوضح المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق الصحة الحيوانية تقوم بعمليات المسح الميداني، والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية، لتحديد نوع الحشرات ومدى خطورتها والسعي إلى معالجة بؤر التوالد الحشري، وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.
وأبان أنه تم تنفيذ 132 جولة للمسح والاستكشاف الميداني «خارج النطاق العمراني»، تزامنا مع الحالة المطرية بالمنطقة، صاحبها معالجة 347 موقعا كونها بؤرا للتكاثر الحشري، حيث تمت معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية، فضلا عن إسهام الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى 2500 مستهدف، عبر الزيارات الميدانية بتعريفهم بأنواع البعوض ومخاطرها، والأمراض المنقولة عبرها، وكيفية الوقاية منها.
من جهتها، كشفت إدارة الصحة الحيوانية بفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، أبرز التدابير الوقائية لنواقل الأمراض للمحافظة على الصحة الواحدة، والمتمثلة في ردم البرك والمستنقعات، وتفريغ الأحواض من الماء أسبوعيا، وكذلك تغطية خزانات المياه، ووضع العوازل على النوافذ وحظائر الحيوانات، لمنع دخول الحشرات.
الجولات
- 132 جولة للمسح والاستكشاف الميداني.
- معالجة 347 موقعا كونها بؤرا للتكاثر الحشري.
- معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية.
- إسهام الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي.
- 2500 مستهدف عبر الزيارات الميدانية.
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