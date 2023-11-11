شكرا لقرائتكم خبر تكثيف مكافحة نواقل الأمراض تزامنا مع أمطار مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت فرق الصحة الحيوانية بفرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء»، بمنطقة مكة المكرمة، عمليات المكافحة المتكاملة لنواقل الأمراض في 347 موقعا بالمنطقة، للحد من تفشي الأمراض المنتقلة من النواقل، وذلك في ظل الحالات المطرية التي شهدتها المنطقة، كونها أسهمت في تشكيل كثير من المستنقعات المائية ذات البيئة المهيأة لتكون بؤر التوالد الحشري.

وأوضح المدير العام لفرع مركز وقاء بمنطقة مكة المكرمة الدكتور غالب الصاعدي، أن فرق الصحة الحيوانية تقوم بعمليات المسح الميداني، والاستقصاء الحشري واليرقي للبرك والمستنقعات المائية، لتحديد نوع الحشرات ومدى خطورتها والسعي إلى معالجة بؤر التوالد الحشري، وفق التطبيق المناسب لعمليات المعالجة الحيوية والبيئية والكيميائية.

وأبان أنه تم تنفيذ 132 جولة للمسح والاستكشاف الميداني «خارج النطاق العمراني»، تزامنا مع الحالة المطرية بالمنطقة، صاحبها معالجة 347 موقعا كونها بؤرا للتكاثر الحشري، حيث تمت معالجتها بالمكافحة الحيوية والكيميائية، فضلا عن إسهام الفرق في تعزيز الجانب الوقائي والتوعوي لدى 2500 مستهدف، عبر الزيارات الميدانية بتعريفهم بأنواع البعوض ومخاطرها، والأمراض المنقولة عبرها، وكيفية الوقاية منها.

من جهتها، كشفت إدارة الصحة الحيوانية بفرع المركز بمنطقة مكة المكرمة، أبرز التدابير الوقائية لنواقل الأمراض للمحافظة على الصحة الواحدة، والمتمثلة في ردم البرك والمستنقعات، وتفريغ الأحواض من الماء أسبوعيا، وكذلك تغطية خزانات المياه، ووضع العوازل على النوافذ وحظائر الحيوانات، لمنع دخول الحشرات.

الجولات