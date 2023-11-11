إحالة 44,012 مخالفا إلى بعثاتهم الدبلوماسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود 17,305 مخالفا، خلال الفترة من 2 إلى 8 نوفمبر 2023. فيما تمت إحالة 44,012 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 1883 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 7845. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به، وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة. نتائج الحملات: 17,305 إجمالي عدد المخالفين.

10,804 مخالفين لنظام الإقامة.

3890 مخالفا لنظام أمن الحدود.

2611 مخالفا لنظام العمل.

626 حاولوا الدخول بطريقة غير شرعية.

57 % منهم يمنيو الجنسية.

40 % إثيوبيو الجنسية.

%3 جنسيات أخرى.

24 حاولوا عبور الحدود للخارج.

9 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل.

51,077 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة.

43,892 رجلا.

7185 امرأة.

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