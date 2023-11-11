ضبط مواطن ظهر بمقطع مرئي لارتكابه مخالفة قطع الأشجار

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وحذرت القوات من مخالفة نظام البيئة ولوائحه التنفيذية، القاضي بمنع قطع الأشجار والشجيرات مؤكدةً أن عقوبة قطع الأشجار من أراضي الغطاء النباتي أو اقتلاعها أو نقلها أو جرفها أو الإتجار بها دون ترخيص غرامتها تصل إلى 20,000 ﷼ لكل شجرة.
وأكدت متابعتها لما ينشر من مخالفات بيئية عبر مختلف المنصات، وأنها ستتخذ جميع الإجراءات النظامية بحق كل من يخالف نظام البيئة ولوائحه التنفيذية.
من جهة أخرى ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 3 مواطنين مخالفين لنظام البيئة، لتخزينهما أكثر من 123 م3 من الحطب المحلي في منطقة الرياض.
وأوضحت القوات أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة نقل وبيع وتخزين الحطب المحلي غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل م3، وسلمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
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