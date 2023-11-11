شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 416 بلاغا لإزالة مخلفات الأمطار بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكدت الأمانة معالجة وإغلاق 361 بلاغا، مبينة أنها تعمل على تفعيل خطة العمل الاستباقية التي وضعتها مسبقا استعدادا لموسم الأمطار، وسرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.
وأوضحت أنه جرى تسخير 1200 معدة لشفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار التي قد تسببها الأمطار، و1300 من القوى العاملة تعمل خلال موسم الأمطار بشكل مستمر، وتحديد المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات، خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها.
كانت هذه تفاصيل خبر مباشرة 416 بلاغا لإزالة مخلفات الأمطار بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.