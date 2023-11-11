شكرا لقرائتكم خبر مباشرة 416 بلاغا لإزالة مخلفات الأمطار بعسير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - باشرت أمانة منطقة عسير وبلدياتها الفرعية 416 بلاغا، لإزالة مخلفات الأمطار وتجمعات المياه، وتلافي أي أضرار والحفاظ على الأرواح والممتلكات، وكسح التجمعات المائية، وضمان انسيابية الحركة المرورية بالمواقع كافة، وصيانة المناهل والسواتر الترابية على مجاري الأودية.

وأكدت الأمانة معالجة وإغلاق 361 بلاغا، مبينة أنها تعمل على تفعيل خطة العمل الاستباقية التي وضعتها مسبقا استعدادا لموسم الأمطار، وسرعة مباشرة الإدارات المختصة بالأمانة والبلديات لحالات تصريف مياه الأمطار التي شهدتها مدن ومحافظات المنطقة، مع إزالة التجمعات المائية في المواقع غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار خلال الآليات والمعدات والقوى البشرية المختصة.

وأوضحت أنه جرى تسخير 1200 معدة لشفط المياه المتجمعة وإزالة الآثار التي قد تسببها الأمطار، و1300 من القوى العاملة تعمل خلال موسم الأمطار بشكل مستمر، وتحديد المواقع الحرجة التي تتجمع فيها مياه الأمطار، وعمل خطط لمعالجتها بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالأمانة والبلديات، خلال وضع الحلول الهندسية لضمان عدم تكرارها.