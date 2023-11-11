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رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم

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الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم.

ازدواجية المعايير واختلال المنطق

وأضاف الرئيس المصري، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “إن الوقت ثقيل على أهالي غزة بسبب الممارسات اللا إنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة”.

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وتابع الرئيس المصري : “ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، ونجدد إدانتنا الواضحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.

 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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