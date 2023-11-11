شكرا لقرائتكم رئيس مصر: ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير واختلال المنطق السليم.

ازدواجية المعايير واختلال المنطق

وأضاف الرئيس المصري، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “إن الوقت ثقيل على أهالي غزة بسبب الممارسات اللا إنسانية من السلطات الإسرائيلية التي تتطلب وقفة جادة”.

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وتابع الرئيس المصري : “ما يحدث في فلسطين يكشف ازدواجية المعايير المزدوجة واختلال المنطق السليم، ونجدد إدانتنا الواضحة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.