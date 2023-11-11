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رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل

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الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في قطاع غزة بعد استهداف المستشفيات بشكل وحشي لا مثيل له”.

الصمت العالمي أمر مخجل

وأضاف أردوغان، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: “إن الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل”.

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وتابع “إسرائيل تحاول الانتقام باستهداف الأطفال والنساء، وقطاع غزة هُدم بالكامل والغرب لم يناشد حتى بإيقاف إطلاق النار”.

وختم رئيس تركيا بقوله : “هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف”.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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