شكرا لقرائتكم رئيس تركيا: الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن الكلمات عاجزة عن وصف ما يجري في قطاع غزة بعد استهداف المستشفيات بشكل وحشي لا مثيل له”.

الصمت العالمي أمر مخجل

وأضاف أردوغان، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية: “إن الصمت العالمي أمام الوحشية الإسرائيلية أمر مخجل”.

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وتابع “إسرائيل تحاول الانتقام باستهداف الأطفال والنساء، وقطاع غزة هُدم بالكامل والغرب لم يناشد حتى بإيقاف إطلاق النار”.

وختم رئيس تركيا بقوله : “هدفنا هو إيصال المساعدات الإنسانية في قطاع غزة دون توقف”.