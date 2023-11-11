شكرا لقرائتكم أمير قطر: الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع إسرائيلية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قال أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إن الأشقاء الفلسطينيين يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمل فظائع آلة الحرب الإسرائيلية.

وأضاف أمير قطر، خلال فعاليات القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض: “المجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة”.

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الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله

وتابع “نتساءل إلى متى سيبقى المجتمع الدولي سيعامل إسرائيل وكأنها فوق القانون الدولي وإلى متى سيسمح لها بضرب القوانين الدولية عرض الحائط”.

وتابع أمير قطر “الفلسطينيون يمرون بما لا طاقة للبشر على تحمله من فظائع آلة الحرب الإسرائيلية والمجتمع الدولي فشل في تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية”.

وختم أمير قطر بقوله : “مَن كان يتخيل أن المستشفيات ستُقصف علنًا في القرن الـ 21 وأن عائلات ستُمسح من السجلات بالقصف العشوائي؟!”.