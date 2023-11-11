شكرا لقرائتكم ولي العهد يلتقي رؤساء إيران وفلسطين وتركيا ورئيس وزراء باكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أجرى ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، سمو الأمير محمد بن سلمان عددًا من اللقاءات مع عدد من القادة والزعماء المشاركين في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض اليوم.

وقد التقى ولي العهد كلًا من الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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كما التقى الأمير محمد بن سلمان برئيس وزراء باكستان، أنور الحق كاكر.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في كافة المجالات.

يذكر أنه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، رأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، وافتتح أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالرياض.

وجدد ولي العهد المطالب بالوقف الفوري للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية لإغاثة المدنيين وتمكين المنظمات الدولية الإنسانية من أداء دورها، كما أكد الدعوة للإفراج عن الرهائن والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء.